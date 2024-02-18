Зранку знищено ворожий Су-34 - четвертий винищувач за останні дні

Зранку 18 лютого захисники України знищили черговий ворожий літак - 4 за два останні дні.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, близько 6.00, ще один Су-34 "успішно повернувся" на базу!", - повідомив він.

"Близько 6.00 воїни повітряного командування "Схід" приземлили черговий російський літак – винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку", - інформують Повітряні сили.

Як повідомлялося, зранку 17 лютого захисники України знищили одразу три ворожі літаки на Східному напрямку.

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