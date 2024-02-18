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Українські біженці в Британії можуть продовжити візу до вересня 2026 року

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Українські біженці, які після повномасштабного вторгнення Росії знайшли прихисток у Великій Британії, можуть отримати 18-місячну візу за новою схемою продовження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ пише Reuters з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.

Для українських біженців у Великій Британії є особливі категорії віз із терміном дії три роки.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії повідомило, що особи за однією з візових схем тепер зможуть подати заявку на перебування до вересня 2026 року та мати однакові права на доступ до роботи, пільг, медичної допомоги та освіти.

Рішення міністерства дозволить продовжити перебування для 283 000 українців.

Подавати заяви на продовження візи на 18 місяців потрібно за три місяці до закінчення терміну її дії. Право на продовження матимуть право і ті, хто отримав притулок у країні поза переліченими програмами.

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Нагадаємо, термін дії перших віз, які надавали українцям право на трирічний термін перебування у Великій Британії за такими програмами, як "Homes for Ukraine", "Ukraine Family Scheme" та "Ukraine Extension Scheme", спливає у березні 2025 року. Перші такі візи були видані у березні 2022 року. 

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Денис Александров 4c9f772b
    Владу прийшов час міняти!!! Вони не коні, під час переправи не передохнуть! А передохнуть - то й не жалко їх!!
  • Андрій Саган
    Друже,ти взагалі на тему новини дивився? Вона взагалі то про біженців і Великобританію,а ти тут вирішив забігти і зразу накинути зради. Недавно ти прибігав і накидав "То правда що в США революція в Техасі?" начитавшись кацапських наративів,тепер бігаєш уже з іншим питанням "то п равда що в Авдіївці купу наших бійців потрапило в полон?". Хочеш розбиратися під час війни де правда а де ні,де пропаганда а де ні от тобі курс україномовний де тобі розкажуть як відрізняти пропаганду від правди https://prometheus.org.ua/course/course-v1:MINZMIN+ISWT101+2023_T2 https://prometheus.org.ua/course/course-v1%3Cimg%20src=
  • Виктор Погорелов ce8b4da1
    А тепер нехай влада розкаже мені, як вони збираються повертати людей.
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