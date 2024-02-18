Новини

Перші F-16 будуть в Україні орієнтовно у червні 2024 року

9 376180
f-16
Перші винищувачі F-16 можуть з’явитися в українському небі орієнтовно у червні 2024 року. В Європі вважають це найреальнішим терміном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання  Foreign Policy із посиланням  на західних політиків.

"Думаю, у червні ми побачимо їх в Україні", – сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на Мюнхенській безпековій конференції.

Такі ж часові рамки назвав ще один європейський посадовець, ім’я якого не вказують.

"Українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США (вересня) навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів", – зазначають у статті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг: F-16 - це не "срібна куля", але вони суттєво підвищать бойові спроможності України

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов сподівався, що винищувачі  F-16 прибудуть в Україну навесні цього року. А Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розповів, що його країна поставить Україні щонайменше 24 винищувачі F-16 згідно з графіком.

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Ольга Костыря 22c17405
    Я в Херсонi, ласкаво просимо до нас, пiд снаряди з КАБами.
  • Андрій Саган
    якщо б усі думали що Україну нічого уже не спасе то ніхто б і воювати не йшов,але на щастя так думають тільки "диванні екцперди" котрі якщо чують що там був умовно відступ з під Бахмута чи Авдіївки то у них починається істерика
  • Анатолий К 65c6a92d
    Я не можу сказати, що було якби вибрали не Зеленського, а Порошенко. Але впевнений, що були б точно поставлені у війська пускові і сотні ракет "Нептун", точно були б пускові і ракети "Вільзха М" та інші модефикації. Також були б ракети "Сапсан-Грім 2", ракети "Верба" і до 2022 року було б точно до сотні САУ "Богдана", снаряди калібру 155 міліметрів до неї. Мабуть вже стояла на захисті неба своя ППО ПРО "Кільчень" і ще більше впевнений, що було б точно розроблену купу нових проектів ракет, безпілотників, РЕБ та іншого. Точно впевнений, що війська із Донецької і Луганської областей не відводилися, не руйнувалися наші укрплення на мільярди, а метр за метром звільнілася наша територія. Не були розміновані підходи до Маріуполя і виходи з Чонгару і Перекопу. І це тільки наша зброя, і хто його знає, насмілився б ворог напасти. А якби напав, то до нашої зброї додалася б купа америкнської і західних країн і Президент Порошенко не упрікв Байдена "Чому ми не в НАТО, не упрікав через своїх послів і не називав канцлера Німеччини ліверною ковбаскою, все тихо і тихо рухалися до перемоги і НАТО, але нарід 73% вирішив, що він набагато розумніший законів розвитку суспільства і що настановою і шаблоном для майбутнього України є кіно про Голобородько і сам Голобородько з "великим крадівництвом" і антимайданним офісом Президента.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини