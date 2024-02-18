Перші F-16 будуть в Україні орієнтовно у червні 2024 року
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Перші винищувачі F-16 можуть з’явитися в українському небі орієнтовно у червні 2024 року. В Європі вважають це найреальнішим терміном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Foreign Policy із посиланням на західних політиків.
"Думаю, у червні ми побачимо їх в Україні", – сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на Мюнхенській безпековій конференції.
Такі ж часові рамки назвав ще один європейський посадовець, ім’я якого не вказують.
"Українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США (вересня) навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів", – зазначають у статті.
Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов сподівався, що винищувачі F-16 прибудуть в Україну навесні цього року. А Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розповів, що його країна поставить Україні щонайменше 24 винищувачі F-16 згідно з графіком.