Захищаючи Україну, загинув ексначальник карного розшуку райвідділу поліції з Волині Олександр Смолярчук
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив товариш загиблого Роман Дудін.
Олександр Смолярчук проживав у Любомлі. Від рядового строкової служби він дійшов до начальника карного розшуку Любомльського райвідділу поліції, мав спеціальне звання майор. Звільнившись з лав поліції присвятив себе родині.
"З початком повномасштабного вторгнення офіцерських посад для нього не знайшлось. Саша прийняв чоловіче рішення та добровільно пішов у ЗСУ на посаду сержанта, не розповідаючи байки про те, що це йому не личить.
Це був Патріот, професіонал офіцер, люблячий син, батько та чоловік. Саме з таких людей мала формуватись Нова Україна.
Батьки виховали Гідного сина, а його сини мають завжди памʼятати характер та вчинки Батька.
Неймовірний сум. Йдуть найкращі. Спочивай з миром, Брате", – йдеться у повідомленні.
Життя воїна обірвалось 17 лютого 2024 року у місті Куп’янськ Харківської області.