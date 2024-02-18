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Рідні упізнали тіла воїнів Івана Житника, Андрія Дубницького та Григорія Павлова. Їх пораненими взяли у полон окупанти на позиції "Зеніт" у Авдіївці. ФОТО

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донеччина,авдіївка
Журналісти "Слідства.Інфо" поговорили з матір’ю, дружиною і сестрою трьох українських захисників, яких поранених залишили на позиції "Зеніт" у Авдіївці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство Інфо".

Як повідомлялося, Катерина, брат якої - Іван Житник з позивним Джанго - два роки в Авдіївці в складі 110-ї бригади ЗСУ, розповіла журналістам про те, що їй подзвонив Іван і сказав, що він поранений і разом з ним у шахті ще четверо поранених бійців бригади та один військовий, котрий був здоровим, але вирішив залишитись з побратимами.

Іван Житник
Іван Житник з позивним Джанго

"Їм (пораненим) сказали, щоб вони чекали машину, а всіх цілих забрали. І вони цю машину чекали півтори доби. І коли вони зрозуміли, що ніхто за ними не приїде, то почали всім дзвонити. Ваня коли мені дзвонив, у нього такі болі були, його там обкололи всім, що в них залишалось, але медикаменти закінчувались і їжа теж", - розповідає жінка.

Розмова між братом і сестрою потрапила в соцмережі, хоч Катерина каже, що нічого не публікувала, але скинула запис розмови родичам.

В обід зять Катерини по відеозв’язку набрав "Джанго".

"Брат сказав, що командування домовилось, щоб їх забрали росіяни, бо наші до них вже не дістануться", - каже Катерина.

Під час цієї відеорозмови зять Катерини побачив на відео, як зайшли в шахту росіяни і сказали всім виходити: "І зять каже нам: я бачу, як заходять росіяни, і говорять: "Встали, вийшли, ми вас нести не будемо". Зять ще намагався з ним побалакати, а вони сказали брату вимкнути телефон".

Пізніше боєць 110-ї бригади Віктор Біляк сказав "Слідству.Інфо", що був із пораненими бійцями на "Зеніті" до його евакуації звідти. Журналісти побачили відео в російських пабліках, де видно убитих у формі ЗСУ, один з них з перебинтованою головою. Відео зняте на позиції "Зеніт". В одного з убитих на руці є татуювання у формі хреста. Віктор Біляк ідентифікував цього чоловіка, як Андрія Дубницького з позивним Байрактар, - бійця 110 бригади. 14 лютого він залишався на позиції "Зеніт" разом з іншими пораненими.

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Андрій Дубницький з позивним
Андрій Дубницький з позивним Байрактар

"Він мене набрав о 7 ранку, але ми спали. Ми о 10 ранку поговорили. Він поранений в пах, перемотаний, старався жартувати, розплакався. Потім ми переписувались… Останнє повідомлення було о 12:00, що буде полон. Усі листування в мене залишились", - говорить "Слідству.Інфо" Людмила, дружина "Байрактара".

16 лютого, Людмила поїхала у військкомат, щоб дізнатися щось про чоловіка, однак там їй нічого не відповіли: "Мені сказали, що звʼяжуться, але ніхто не звʼязався, я вирубилась".

Людмила прокинулась ввечері і почала шукати інформацію про чоловіка у російських пабліках.

"О 22:30 я знайшла це відео, я впізнала його за татуюванням. Його співслужбовець мені підтвердив, що це він. Ніхто після цього мені не дзвонив, нічого. Сьогодні просили ДНК-тест дочки, якщо що, я віддала всі документи, дані паспорта, військовий квиток. Його призвали 8 березня 2022 го року, і відтоді він весь час був в Авдіївці… Доньці було 4 місяці, коли його мобілізували", - каже жінка.

Разом з Андрієм Дубницьким на російському відео був Григорій Павлов з позивним Панда. Його впізнала мама Інна.

Георгій Павлов з позивним
Григорій Павлов з позивним Панда

Григорій "Панда" Павлов - контрактник, служив з 2015-го. У 2017 був у Маріуполі, потім його перевели у 110-ту бригаду, останній рік він служив на позиції "Зеніт". Жінка каже, що військові три дні чекали на евакуацію.

"Вони три дні чекали машину, він іще тоді не був поранений, і 14-го отримав поранення, в нього осколкові поранення, спина… Я його дуже просила, синок, здайся в полон, ти мені потрібен живий - в нього маленька дитина - 5 років, син Андрюша, а він каже: "Мамо, я воїн". Хотілось би вірити, що вони живі. Найбільше, що я зараз хочу, - це знайти свого сина. Хочу побачити свого сина - йому буде 30 років в цьому році", - каже Інна.

Через кілька годин після розмови із журналістами "Слідства" жінка написала повідомлення, що впізнала тіло сина на тому самому російському відео з вбитими українськими бійцями.

Катерина - сестра бійця "Джанго" - теж до останнього сподівалася, що її брата полікують і обміняють.

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"Я сподіваюсь, що вони їх там, у Донецьку, підлікують, у нього ноги опухлі. Хоч би їх не розстріляли", — говорила зранку журналістам Катерина.

Однак на російському відео жінка впізнала тіло Івана по одягу й пляшці з водою, яку він тримав в руках, коли їх виводили з шахти росіяни. Іван якраз розмовляв з рідними по відеозвʼязку, коли окупанти зайшли в їхній імпровізований шпиталь в шахті.

Журналісти "Слідства.Інфо" звернулися за коментарем у пресслужбу 110-ї окремої механізованої бригади. Там відповіли, що потрібно перевіряти інформацію: "Я не можу ні підтвердити, ні заперечити, треба перевірка, верифікація. Штатний розпис - це інформація для службового користування, в мене немає доступу до цієї інформації… Я бачив це відео, але якби це була правда, росіяни вже з цього розігнали б істерику, що ми кинули поранених. Це можуть бути хлопці з іншої позиції, інших місць, іншого часу".

Вихід Сил оборони з Авдіївки

16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони на Таврійському напрямку вирішили відійти з позиції "Зеніт" в Авдіївці на південно-східній околиці міста.

У ночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.

Згодом стало відомо, що на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Міша e30fb3a6
    В будь якому випадку відходити з Авдіївки треба було раніше, щоб не допускати команд 'стояти на смерть' чи ситуацій, коли неможливо забрати поранених, це жахливо. Ніякі патріотичні промови командування про цінність життя наших військових не заговорять ці факти. На війні слова нічого не означають , лише дії і факти, то не серіал. Сценаристи мають піти нах..
  • Олександр САТ РЕМ
    Чи це не наслідки дій піар аса Зеленського і його команди. Коли заради гарної картинки правильні рішення прийняті запізно ? І не вдалося вивизти всіх з оточення ?
  • Ksenia VB
    Правильно зробили що опублікували останнє звернення бійців. Сподіваюсь Зелю засудять до страти, бо це пряма його вина.
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