Британія і сюзники планують передати Україні безпілотники зі штучним інтелектом, - Bloomberg

Велика Британія домовляється з країнами, включно зі США, про те, щоб надати Україні нові безпілотники зі штучним інтелектом, які могли б одночасно атакувати російські цілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Як повідомили виданню анонімні співрозмовники, західні військові спеціалісти, які розробляють цю технологію, вважають, що вона може дати можливість Україні захопити певні російські позиції за допомогою безпілотників. Вони додають, що безпілотники можуть бути відправлені в Україну протягом кількох місяців, але ці терміни визначені не чітко.

Як зазначив один зі співрозмовників, безпілотники зі штучним інтелектом будуть розгорнуті у складі великих флотів, зможуть зв'язуватись між собою для націлювання на ворожі позиції без необхідності керувати кожним з них людиною-оператором.

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Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер сказав агентству Bloomberg, що використання Україною безпілотників "у поєднанні зі штучним інтелектом" може бути "більш успішним, ніж обстрілювати росіян артилерією".

Він додав, що існують "нескінченні перегони" з Росією за розробку провідних технологій.

За словами співрозмовників, хоча нові можливості БПЛА не замінять нагальної потреби в снарядах, вони можуть допомогти частково пом'якшити цю нестачу і створити нову динаміку на полі бою.

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Нагадаємо, У Міністерстві оборони України оголосили про офіційний старт Коаліції дронів. Окрім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції вже приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.