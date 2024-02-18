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Біля Вербового і Роботиного ворог зазнав значних втрат у людях та бронетехніці, - Тарнавський

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танк,рф
В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог намагався вести наступальні дії на кількох напрямках, але успіху не мав.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами:

  • на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 14 атак окупантів біля Ласточкиного.
  • на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де загарбники 23 рази намагалися прорвати оборону наших військ.
  • на Запорізькому напрямку відбито 2 атаки противника біля Пречистівки та Старомайорського Донецької області, а також 13 спроб штурмових дій - біля Вербового та Роботиного Запорізької області. Тут ворог зазнав значних втрат у людях та бронетехніці.

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"Загальні втрати ворога в живій силі за минулу добу по всій операційній зоні склали 553 особи, в озброєнні та військовій техніці - 66 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 4 танки, 35 ББМ, 12 артсистем, 13 автомобілів, 2 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано чи знищено 238 БпЛА різних типів. Також Сили оборони знищили 1 склад боєприпасів ворога", - інформує Тарнавський.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Николай Влад
    Після всієї брехні Тарнавського, після кидання своїх важкопоранених солдат на Зеніті, відмовивши їм в евакуації, після їх розстрілу рашистами...
    Цей нелюд, покидьок та рашист Тарнавський і далі ще щось пікає.
    Я б на місті родичів, розстріляних рашистами важкопоранених солдат яких він цинічно кинув у Зеніті, відмовивши в евакуації...і це бачила вся Україна... убив би цього рашистам Тарнавського.
  • Юра Малко
    У знищенні русні цей полководець не зупиняється...Але в Авдіївці у нього стався збій,вчора він там знищив 20,5 тис,а сьогодні чомусь тільки 17 тис... А от наших поранених покинув на смерть...Ну .нічого,скоро Героя отримає у Ставці....
  • Юра Малко
    він весь останній рік тараторив про жахливі втрати русні від дій його Таврії,по 4-5 рот /день + техніка. Але після того,як він здриснув з Авдіївки,залишивши 5 поранених на смерть-як з цепу зірвався,скоро армії в Раки не залишиться. Якби в нас була норм армія та юстиція,а не зелене шапіто-за це його б треба під трибунал....
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