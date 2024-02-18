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За 4 місяці ворог втратив на Авдіївському напрямку понад 47 тисяч військових, - Тарнавський

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авдіївка
На Авдіївському напрямку своєю мужністю, стійкістю і героїзмом українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції (з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024) року на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ становлять:

  • особового складу - 47 186 осіб
  • танки - 364
  • артилерійські системи - 248
  • бойові бронемашини - 748
  • літаки - 5

"Дякую кожному воїну за стійкість, мужність та героїзм! За кожного знищеного окупанта! За кожен спалений танк та бронемашину!", - додає Тарнавський.

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Вихід Сил оборони з Авдіївки

16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони на Таврійському напрямку вирішили відійти з позиції "Зеніт" в Авдіївці на південно-східній околиці міста.

У ночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.

Згодом стало відомо, що на завершальному етапі операції, під тиском сил противника, що переважали, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Ще один статистик. А наших скільки загибло, поранено. В полон скільки потрапило - відзвітувати не тягне??? І що ти робиш для того, щоб їх врятувати???
  • Ksenia VB
    олег край
    @shwejk1
    ·
    2 год
    Помічено , що після візиту типу верховного Зельонского на фронт - місто яке він вибрав собі за "власну фортецію" за деякий час здають, та ще з страшними втратами для України. Так було з Сєверодонецьком, Соледаром, Бахмутом, тепер ось Авдіївка. Слідкуйте куди він далі поїде
  • Юра Малко
    І тут Остапа (Бендера) понесло....Учора у цього полководця русня втратила 20,5 тис,сьогодні зранку 17 тис,а в обід вже 47 тис...Такими темпами він скоро й китайської армії добереться.... А от наших поранених бійців залишив на вірну смерть на Зеніті....Значить скоро отримає Героя....
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