За 4 місяці ворог втратив на Авдіївському напрямку понад 47 тисяч військових, - Тарнавський
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, за 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції (з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024) року на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ становлять:
- особового складу - 47 186 осіб
- танки - 364
- артилерійські системи - 248
- бойові бронемашини - 748
- літаки - 5
"Дякую кожному воїну за стійкість, мужність та героїзм! За кожного знищеного окупанта! За кожен спалений танк та бронемашину!", - додає Тарнавський.
Вихід Сил оборони з Авдіївки
16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони на Таврійському напрямку вирішили відійти з позиції "Зеніт" в Авдіївці на південно-східній околиці міста.
У ночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.
Згодом стало відомо, що на завершальному етапі операції, під тиском сил противника, що переважали, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.