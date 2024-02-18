Авдіївка не є великою втратою для України, - адмірал Бауер
Як інформує Цензор.НЕТ, у коментарі виданню Foreign Policy адмірал Бауер вважає, що з воєнного погляду Авдіївка не є великою втратою для України.
"У воєнному плані це невелика втрата. Вони зруйнували всю інфраструктуру. Тому немає міста. Є ще пара сотень метрів", - зазначив військовий.
Як пише видання, ворог захопив Авдіївку ціною величезних втрат та боєзапасів. Втім, країна-терорист далека від перемоги у війні. За оцінками "понад десяти європейських військових чиновників та експертів" ситуація на полі бою є серйозною, але Україні не загрожує крах чи великі невдачі на фронті.
"Песимісти програють війни. Україні важко? Так. Якби ви запитали у 1942 році в Європі: "Як іде війна?", не думаю, що знайшлося б багато оптимістів. Ми все одно перемогли", – додав Бауер.
Зокрема, думку Бауера поділяє колишній аналітик в Атлантичній раді Крістофер Скалуба.
"Я не думаю, що це кінець світу. Не схоже, що росіяни зупиняться, але й українці також", – сказав він.
Вихід Сил оборони з Авдіївки
16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони на Таврійському напрямку вирішили відійти з позиції "Зеніт" в Авдіївці на південно-східній околиці міста.
Уночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.
Згодом стало відомо, що на завершальному етапі операції, під тиском сил противника, що переважали, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.