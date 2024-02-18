Авдіївка не є великою втратою для України, - адмірал Бауер

Голова військового комітету НАТО, лейтенант-адмірал королівського флоту Нідерландів Роб Бауер вважає, з військового погляду Авдіївка – невелика втрата, оскільки ворог зруйнував усю інфраструктуру міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, у коментарі виданню Foreign Policy адмірал Бауер вважає, що з воєнного погляду Авдіївка не є великою втратою для України.

"У воєнному плані це невелика втрата. Вони зруйнували всю інфраструктуру. Тому немає міста. Є ще пара сотень метрів", - зазначив військовий.

Як пише видання, ворог захопив Авдіївку ціною величезних втрат та боєзапасів. Втім, країна-терорист далека від перемоги у війні. За оцінками "понад десяти європейських військових чиновників та експертів" ситуація на полі бою є серйозною, але Україні не загрожує крах чи великі невдачі на фронті.

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"Песимісти програють війни. Україні важко? Так. Якби ви запитали у 1942 році в Європі: "Як іде війна?", не думаю, що знайшлося б багато оптимістів. Ми все одно перемогли", – додав Бауер.

Зокрема, думку Бауера поділяє колишній аналітик в Атлантичній раді Крістофер Скалуба.

"Я не думаю, що це кінець світу. Не схоже, що росіяни зупиняться, але й українці також", – сказав він.

Вихід Сил оборони з Авдіївки

16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони на Таврійському напрямку вирішили відійти з позиції "Зеніт" в Авдіївці на південно-східній околиці міста.

Уночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.

Згодом стало відомо, що на завершальному етапі операції, під тиском сил противника, що переважали, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.