Ймовірно, велика частина екіпажу ВДК "Цезар Куніков" загинула, - ВМС

Є висока ймовірність того, що під час атаки на великий десантний корабель "Цезар Куніков" досить велика частина екіпажу загинула.

Про це повідомив речник Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як відзначив Плетенчук, ворог намагається приховати свої втрати, у зв'язку з чим наразі невідомо, скільки росіян загинули внаслідок знищення корабля. Водночас обставини дозволяють припустити, що це була "досить велика" частина екіпажу.

"Корабель - це така одиниця, яка в море сама не ходить. Відповідно, екіпаж, скоріш за все, нехай і в неповному обсязі - але, скоріш за все, в повному - був присутній на борту. Враховуючи погодні умови, час доби - все ж таки було темно - звісно, висока ймовірність, що досить велика частина екіпажа загинула. Швидкі забирали їх з берега, в якому стані - важко сказати", - пояснив речник ВМС.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, зранку 14 лютого у Чорному морі було атаковано російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

Згодом у ГУР зазначили, що 14 лютого 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков" Чорноморського флоту держави-агресора Росії.

"Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України. Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24. Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка", - йдеться у повідомленні.

У підсумку "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 101 рік тому.

Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.