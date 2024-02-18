Якби ЄС менше вагався у наданні допомоги Україні - війна була б іншою, - Боррель

Наразі Євросоюз робить чимало для підтримки України, втім якби ЄС був більш рішучим у наданні допомоги Україні раніше, війна могла б бути зовсім іншою.

Про це на Мюнхенській безпековій конференції заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нас можна критикувати, але не варто забувати, що ЄС вже зробив для України. Ми надали прямої військової допомоги на 28 мільярдів євро, вперше в історії надали таку допомогу для країни у війні. Загальний обсяг допомоги, включаючи економічну, гуманітарну та військову, вже дорівнює 90 мільярдів євро. Згадайте - два роки тому на цій конференції ми говорили про поставки шоломів. Сьогодні ми говоримо про поставки бойових літаків. Поставки Leopard? Ні, це може призвести до ескалації. Пізніше ми поставляємо Leopard. Поставки Patriot? Ні, це шлях до ескалації. Пізніше ми поставили Patriot. Якби ми менше коливалися у наших рішеннях, ймовірно, ця війна була б іншою", - зазначив Жозеп Боррель.

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