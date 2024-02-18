Адмірала Соколова усунуто з посади командувача ЧФ РФ після того, як ЗСУ знищили російський десантний корабель "Цезар Куніков", - британська розвідка

15 лютого російські ЗМІ повідомили, що командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова було звільнено з посади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Проводячи аналогію з його попередником Ігорем Осиповим, можна припустити, що це, швидше за все, є результатом успіху України в потопленні різних кораблів під його командуванням. Стиль керівництва Соколова також міг зіграти певну роль у його звільненні", – йдеться у звіті.

Попри те, що у міністерство оборони Росії не підтвердило цю інформацію, але Соколова, ймовірно, змінив його тепер уже колишній заступник, віцеадмірал Сергій Пінчук. Він виконуватиме обов’язки командира до завершення внутрішнього розслідування затоплення десантного корабля "Цезар Куніков".

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Нагадаємо, зранку 14 лютого у Чорному морі було атаковано російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

Згодом у ГУР зазначили, що 14 лютого 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки й оборони України знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков" Чорноморського флоту держави-агресора Росії.

"Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України. Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24. Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка", - йдеться у повідомленні.

У підсумку "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 101 рік тому. Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.