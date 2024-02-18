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Росіяни вдарили по Краматорську та Слов’янську ракетами Х-22 та "Іскандер-М"

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Наслідки удару по Краматорську
Правоохоронці встановили тип ракет, якими окупанти обстріляли Слов’янськ та Краматорськ 17 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донецької області.

"Вчора, 17 лютого, близько 19:30 окупанти вдарили чотирма ракетами по Краматорську та Слов’янську. Наразі вибухотехніки встановили тип двох ракет – Х-22 та "Іскандер М", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу у Краматорську загинуло три особи, ракети влучили у приватний будинок. 

"Пошукові операції у Краматорську завершені, рятувальники деблокували з-під завалів останні фрагменти тіла загиблої жінки - третьої жертви ракетного удару. Росія вбила бабусю та мати з сином", - повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко 

У Слов'янську росіяни завдали ракетного удару по школі, де в якій розміщувалися соціальна їдальня, пункт незламності, один з пунктів видачі гуманітарної допомоги. З-під завалів будівлі рятувальники дістали тіло охоронця.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Сруськай мір це робить проти Українців, ще з 2014 року!!!
    Тільки КВНщики, ще й сміялися, на кварталі95, з цього!!
    Так у текстах виписували Шефіри …
  • MrGTI driver ea1f6bd4
    Схоже, після Авдіївки, підри готуються до захоплення: Куп'янська, Краматорська та Слов'янська. Судячи з інформації яка є, лінії суровікіна ніхто не спішить будувати і мінувати території для запобігання підрському просуванню. Зато прізєдєнт у нас потужні відоси записує щовечора, у нього немає часу займатися війною, а тим більше укріпленнями.
  • Stepan Kruchkovskii f9f988b9
    Та хай сидять за кордоном,це ж генофонд наш!)))Це ж еліта,бо прості злидні воюють...Хай пишуть,вони ж за нас...Їм ще рождаємость піднімати
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