Росіяни вдарили по Краматорську та Слов’янську ракетами Х-22 та "Іскандер-М"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донецької області.
"Вчора, 17 лютого, близько 19:30 окупанти вдарили чотирма ракетами по Краматорську та Слов’янську. Наразі вибухотехніки встановили тип двох ракет – Х-22 та "Іскандер М", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу у Краматорську загинуло три особи, ракети влучили у приватний будинок.
"Пошукові операції у Краматорську завершені, рятувальники деблокували з-під завалів останні фрагменти тіла загиблої жінки - третьої жертви ракетного удару. Росія вбила бабусю та мати з сином", - повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко
У Слов'янську росіяни завдали ракетного удару по школі, де в якій розміщувалися соціальна їдальня, пункт незламності, один з пунктів видачі гуманітарної допомоги. З-під завалів будівлі рятувальники дістали тіло охоронця.