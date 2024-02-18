Україна найближчими тижнями отримає нові дрони-камікадзе від Франції, - Лекорню
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Франція розробляє нові дрони-камікадзе. Зараз розробка перебуває в експериментальній фазі. Найближчими тижнями їх отримає Україна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Journal du Dimanche повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
"Найближчими тижнями Україна однією з перших отримає ці безпілотники. Це також представляє можливість для бойових випробувань цього нового покоління обладнання", - сказав Лекорню.
Міністр додав, що від початку повномасштабного вторгнення Франція підготувала 10 тисяч українських бійців. За його словами, у 2024 році навчання пройдуть ще від 7 до 9 тисяч військових.