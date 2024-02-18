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Україна найближчими тижнями отримає нові дрони-камікадзе від Франції, - Лекорню

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лекорню
Франція розробляє нові дрони-камікадзе. Зараз розробка перебуває в експериментальній фазі. Найближчими тижнями їх отримає Україна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Journal du Dimanche повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

"Найближчими тижнями Україна однією з перших отримає ці безпілотники. Це також представляє можливість для бойових випробувань цього нового покоління обладнання", - сказав Лекорню.

Міністр додав, що від початку повномасштабного вторгнення Франція підготувала 10 тисяч українських бійців. За його словами, у 2024 році навчання пройдуть ще від 7 до 9 тисяч військових.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • vismavista
    Дякуємо Франціє!!!
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    А через ,,найближчі тижні,, ми почуємо що є непоборні обставини, які не дозволяють виконати цю чергову обіцянку. На о сто пи с тіло. Кажіть тільки про ВЖЕ здійснене.
  • Tierre
    Штук 1000 хоча б? Чи це аналог ланцетів?
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