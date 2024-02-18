Росіяни на окупованих територіях блокують українські медіа та підключають населення до російського ТБ і мобільного зв’язку, - ГУР

Росіяни масово підключають жителів тимчасово окупованих територій Херсонщини і Донеччини до російського ТБ і мобільного зв’язку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ГУР МО.

"Головне управління розвідки Міністерства обороні України інформує: російські загарбники посилюють заходи інформаційно-психологічного впливу на українців в окупації. Щоб перекрити канали доступу до інформації про реальну ситуацію на фронті, в Україні та світі, мешканців окупованих громад Херсонщини масово під’єднують до російського супутникового телебачення під назвою "русскій мір"", - ідеться в повідомленні.



Як зазначається, наразі росіяни встановили вже понад 18 тисяч відповідних пристроїв.

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У ГУР повідомили, що також у тимчасово окупованих українських громадах Донеччини загарбники переводять на власне програмне забезпечення та комунікаційні сервіси роботу окупаційних адміністрацій: йдеться, зокрема, про "Автоматизированное рабочее место госслужащего" та федеральну платформу "госвеб".



"Водночас московити розширюють мережу покриття російського мобільного зв’язку: у 2023-24 роках на Донеччині встановили понад 700 базових станцій, а на Херсонщині — понад 200, що становить більш як 85% усього мобільного покриття в окупованому регіоні", - додали у відомстві.

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