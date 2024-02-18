Блокування міжнародної діяльності Порошенка - "нездоровий процес" і ознака централізації влади, - євродепутатка фон Крамон
Про це депутатка Європарламенту з Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель сказала у коментарі журналістам "Прямого" каналу в Мюнхені, інформує Цензор.НЕТ.
"Я б хотіла підкреслити, що Україна є демократичною державою. Зараз існує ризик все більшої централізації влади. І ті процеси, які ми бачимо протягом останніх тижнів і місяців, не є здоровими ні для країни, ні для нас у Європейському Союзі. Ми маємо бачити, що права парламентарів, ті речі, які необхідні для захисту демократичних стандартів у парламентській системі вільного суспільства не порушуються", - зазначає фон Крамон.
"А це означає, що кожен член українського парламенту має право виконувати свої обовʼязки. І я б хотіла звернутися до української влади, до всіх чиновників із проханням підтримувати це право для всіх моїх колег - і зі "Слуги народу", і з інших фракцій, зокрема, опозиційних, і звісно пʼятого президента України", - переконана євродепутатка.
Раніше повідомлялося, що влада зірвала участь Петра Порошенка у Мюнхенській конференції з безпеки, а також зустрічі з політиками у Польщі та Ізраїлі. Попри отримані офіційні запрошення для Порошенка голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не підписав відрядження.