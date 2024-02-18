Нашим найважливішим зобов’язанням у сфері безпеки для України є її членство в ЄС, - Боррель

Наразі головне зобов’язання Європейського Союзу щодо України - її членство у блоці.

Про це заявив голова зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель на Мюнхенській конференції з питань безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Під час виступу на конференції Боррель заявив, що найважливіші геополітичні питання, які стоять сьогодні перед ЄС, пов'язані з Україною, Сектором Гази, глобальним півднем й обороною.

"Ми повинні збільшити і надати Україні зобов'язання у сфері безпеки", - заявив він та додав, що "найважливішим зобов'язанням у сфері безпеки для України є членство" в ЄС.

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Зокрема він попередив про те, що ЄС повинен розглянути різні сценарії щодо того, наскільки США будуть залучені до європейської безпеки.