Окупанти стратили важкопоранених полонених воїнів 110-ї бригади на позиції "Зеніт". Тіла 3 загиблих упізнали, доля ще трьох - невідома, - Бутусов

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував список з шести важкопоранених українських військовослужбовців 110-ї механізованої бригади, яких залишили під час прориву з опорного пункту "Зеніт" під Авдіївкою 14 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Бутусова у фейсбуці.

За його словами, ці поранені не могли пересуватись самостійно, засоби евакуації для їхнього вивозу були відсутні. Через повне оточення "Зеніту" якась техніка проїхати для евакуації не змогла.

Як зазначає Бутусов, йдеться про воїнів Павлова, Дубницького, Барановського, Савосіка, Житника та Зінчука.







"16 лютого росіяни оприлюднили відео пʼяти загиблих українських військових на опорному пункті "Зеніт". Тіла були звалені у воду. Родичі впізнали серед загиблих трьох військових, яких залишили пораненими на "Зеніті": Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника", - пише Бутусов.

Таким чином, продовжує журналіст, російські військові розстріляли безпомічних неозброєних поранених, яких захопили у полон, і які не могли пересуватись.

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"Про долю трьох інших поранених, які потрапили у полон на "Зеніті", поки що нічого не відомо. Опізнали усі тіла на російському відео неможливо. Причини оточення деяких наших підрозділів, у тому числі на "Зеніті", причини залишення поранених, причини втрати стратегічно важливої Авдіївки будемо розглядати найближчим часом", - додає Бутусов.

Вихід Сил оборони з Авдіївки

16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони на Таврійському напрямку вирішили відійти з позиції "Зеніт" в Авдіївці на південно-східній околиці міста.

У ночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.

Згодом стало відомо, що на завершальному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.