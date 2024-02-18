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Китай не продає летальну зброю Росії, - глава МЗС Ван Ї

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Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї
Міністр закордонних справ Китаю сказав керівнику МЗС України Дмитру Кулебі, що Росія не отримує від Китаю летальної зброї.

Передає слова китайського дипломата Цензор.НЕТ із посиланням на Guardian.

"Китай не користується ситуацією і не продає летальну в зброю зони конфлікту або сторонам конфлікту", - сказав Ван Дмитру Кулебі під час зустрічі в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

Він додав, що Китай дотримується політичного врегулювання гарячих питань, і наполягає на сприянні мирним переговорам.

"Незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай сподівається, що китайсько-українські відносини будуть розвиватися нормально і продовжуватимуть приносити користь двом народам. Ми продовжуватимемо відігравати конструктивну роль у якнайшвидшому припиненні війни та відновленні миру. Навіть якщо є лише проблиск надії на мир, Китай не відмовиться від своїх зусиль",  - підкреслив Ван Ї.

Читайте також: Погодилися продовжувати наш діалог, - Кулеба провів зустріч із колегою з Китаю Ван Ї

Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    разскажи ка нам, мил человек, о чем шушукались пу и си во время пекінской зимней олимпиады

  • Котяра Бегемот
    Верить китайцам, как и ***** себе дороже. Кабанчик Ын даже чихнуть не может без разрешения Пекина. Может напрямую и не продает, а с разрешения китайцев. А может и с замещением, Ын отдает свое оружие (ракеты и снаряды) а китайцы им компенсируют.
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Китай активно допомагає кацапам її виробляти, обходити санкції, постачає ресурси, та дозволив Пухляшу надавати снаряди та ракети Мордору.
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