Китай не продає летальну зброю Росії, - глава МЗС Ван Ї
Передає слова китайського дипломата Цензор.НЕТ із посиланням на Guardian.
"Китай не користується ситуацією і не продає летальну в зброю зони конфлікту або сторонам конфлікту", - сказав Ван Дмитру Кулебі під час зустрічі в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.
Він додав, що Китай дотримується політичного врегулювання гарячих питань, і наполягає на сприянні мирним переговорам.
"Незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай сподівається, що китайсько-українські відносини будуть розвиватися нормально і продовжуватимуть приносити користь двом народам. Ми продовжуватимемо відігравати конструктивну роль у якнайшвидшому припиненні війни та відновленні миру. Навіть якщо є лише проблиск надії на мир, Китай не відмовиться від своїх зусиль", - підкреслив Ван Ї.