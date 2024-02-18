За добу на фронті відбулось 56 бойових зіткнень. Ворог завдав 3 ракетних та 33 авіаційні удари, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 18 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Триває сімсот двадцять п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Противник і надалі продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати не відмовляється від планів щодо повної окупації України, ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 64 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі Вільхуватки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Старосілля Чернігівської області; Середина-Буда, Фотовиж, Зноб-Трубчевська Сумської області; Козача Лопань, Лук’янці, Гатище, Миколаївка Харківської області.

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На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Борової Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника біля Тернів та південно-східніше Виїмки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Роздолівки Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Білогорівка Луганської області, Терни, Ямполівка, Торське, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки поблизу Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога в районах Ласточкиного та Первомайського Донецької області. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Желанне, Орлівка, Семенівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 12 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника в районі Роботиного Запорізької області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Білогір’я, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 14 спроб штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Золота Балка, Інгулець, Федорівка, Іванівка, Тягинка, Токарівка, Кринки Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню по районах населених пунктів Кринки, Томина Балка, Інгулець та Іванівка Херсонської області.

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника.

Також на східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 пунктах управління та 1 складу боєприпасів противника", - йдеться у вечірньому зведенні.

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