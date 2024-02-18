Німеччина зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів росіян в Україні

Німецька влада повідомила про результати у розслідуванні воєнних злочинів Росії в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За інформацією Федерального міністерства юстиції, ФРН вже зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів в Україні та допитала понад 160 свідків.

Міністр юстиції Марко Бушманн наголосив, що якщо хтось віддає наказ свідомо порушувати міжнародне кримінальне право, то цей правитель потенційно є воєнним злочинцем.

"Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Я сподіваюся та бажаю, що в якийсь момент йому доведеться постати перед судом. Я знаю, що для цього нам знадобиться багато терпіння", - додав він.

Міністр зазначив, що якщо російський безпілотник навмисно наводиться солдатом у житловий будинок, де знаходяться лише цивільні особи, це є воєнним злочином.

"Кожна фотографія та кожен ролик на мобільних телефонах, наприклад, може допомогти у розслідуванні. Той, хто видаляє такі матеріали, лише допомагає російським військовим злочинцям", - наголосив Бушманн.

Він підкреслив, що німецька влада хоче переконати більше жертв або свідків травматичного досвіду серед українців, які втекли до ФРН, ділитися своїм досвідом з поліцією.

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