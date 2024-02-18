Польські фермери заблокували пункт пропуску "Дорогуськ - Ягодин", - Державна митна служба

Протестувальники заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Дорогуськ - Ягодин".

Як інформує Ценозор.НЕТ про це повідомила Державна митна служба України у своєму фейсбуці.

У пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" повністю припинено рух вантажівок в обох напрямках.

"На автомобільному напрямку сполучення з 9:00 год. за київським часом рух вантажівок в обидві сторони повністю заблоковано польськими фермерами, які проводять на підʼїзних шляхах перед Дорогуськом масштабну акцію протесту. Всупереч обіцянкам мітингувальників пропускати швидкопсувні, небезпечні чи гуманітарні вантажі, з того часу кордон не перетнув жоден ваговоз", - зазначено в повідомленні.

Крім того митники повідомляють, що з 15:30 по 17:30 год. на залізничній станції "Дорогуськ" протестувальники намагались блокувати залізничні колії, втім поліція Республіки Польща цьому завадила. І зараз рух поїздів відбувається у штатному режимі.

Пропуск рейсових автобусів здійснюється у звичному порядку, без черг.

"Анонсована напередодні участь фермерів інших європейських країн у польській акції протесту станом на цю пору жодним каналом комунікацій, в тому числі даними з відкритих публічних джерел - не підтверджується", - додали в Державній митній службі.

Та закликали враховувати цю інформацію під час планування маршрутів доставки вантажів.

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