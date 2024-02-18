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Авдіївка: Оборона і вихід ЗСУ | Юрій Бутусов. ВIДЕО

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Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі проаналізує вихід ЗСУ із Авдіївки 17 лютого 2024 року.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Mod Dom
    Висновок один:

    Після втечі з великими втратами з Авдіївки і відмови Залужному у впорядкованому виході з Авдіївки, Зеленеський повинен застрелитися
  • Mod Dom
    Идиот, Залужный ещё в декабре требовал отхода из Авдеевки - без ротации, без ЕДИНОГО отдыха за два года, без ресурсов, без ничего, там оставаться = убийство. Но Бонапарт решил иначе и уволил Залужного.
  • Павло ШОвте
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