Авдіївка: Оборона і вихід ЗСУ | Юрій Бутусов. ВIДЕО
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Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі проаналізує вихід ЗСУ із Авдіївки 17 лютого 2024 року.
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Висновок один:
Після втечі з великими втратами з Авдіївки і відмови Залужному у впорядкованому виході з Авдіївки, Зеленеський повинен застрелитися
Идиот, Залужный ещё в декабре требовал отхода из Авдеевки - без ротации, без ЕДИНОГО отдыха за два года, без ресурсов, без ничего, там оставаться = убийство. Но Бонапарт решил иначе и уволил Залужного.