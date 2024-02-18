Київ погодив ще кілька безпекових угод, - Зеленський

Україна погодила безпекові угоди ще із кількома державами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, Президент України Володимир Зеленський заявив в коментарі телеканалу Інтер, передає Укрінформ.

"Три угоди є, була розмова ще із кількома країнами. Погоджено ще кілька угод, і ми будемо нарощувати безпекові гарантії", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що уже підписані угоди із Францією та Німеччиною є потужним інструментом підтримки України. Зокрема, щодо надання пакета допомоги від Франції уже є рішення президента Емануеля Макрона. Деталі Зеленський не розкрив.

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Зеленський також підкреслив, що десятирічні безпекові угоди є гарантіями безпеки для українців, якщо агресія повернеться після закінчення війни. Крім того, вони включають допомогу у відновленні країни.

"Окремо є зустрічі, на яких ми домовилися про оборонні пакети: артилерію, снаряди 155 калібра", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, 16 лютого Президент України Володимир Зеленський і Президент Франції Емануель Макрон підписали безпекову угоду між Україною та Францією. Того ж дня Зеленський і федеральний канцлер Олаф Шольц підписали безпекову угоду між Україною та Німеччиною.

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