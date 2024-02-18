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Відмова допомагати Україні нашкодить економіці Америки, - Пісторіус - Конгресу США

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пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Конгрес США продовжити підтримку України, оскільки відмова від цього зобов’язання може нашкодити американській економіці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пояснив Пісторіус в розмові з Bloomberg, продовження російської агресії може зашкодити співробітництву у сфері безпеки з США, завдати шкоди американським оборонним підрядникам, а також послабити Європу і торговельні відносини ЄС з американською економікою, яка є найбільшою у світі.

Німецький міністр також наголосив, що поразка України у війні з РФ нашкодить не лише Європі, але й самим Сполученим Штатам.

"Географічно Європа знаходиться далеко від Айови або Вісконсіна, але все ж вона дуже близька з точки зору політики безпеки. Менша безпека в Європі означає меншу безпеку для США", - сказав Пісторіус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина і партнери будуть міцно стояти на боці України, як би довго Путін не продовжував війну, - Пісторіус

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Власов Сергей b3083465
  • Людмила Полякова 4b90ec29
    Байден теж валяє дурня. В нього є інструменти для поставки озброєнь і без конгресу, хай і не такі великі. Але він чи дійсно забув про це чи хоче трампістів нагнути не розбереш.
  • Власов Сергей b3083465
    Степан Срака, главний інженер

    @StepanSraka_

    ·

    https://twitter.com/StepanSraka_/status/1759276602465120412 1 ч

    Німеччина: передасть ********** і техніку Франція: передасть ракети Норвегія: передасть ППО США: передасть іншим країнам, що Україні потрібна допомога
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