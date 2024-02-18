Відмова допомагати Україні нашкодить економіці Америки, - Пісторіус - Конгресу США

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Конгрес США продовжити підтримку України, оскільки відмова від цього зобов’язання може нашкодити американській економіці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пояснив Пісторіус в розмові з Bloomberg, продовження російської агресії може зашкодити співробітництву у сфері безпеки з США, завдати шкоди американським оборонним підрядникам, а також послабити Європу і торговельні відносини ЄС з американською економікою, яка є найбільшою у світі.

Німецький міністр також наголосив, що поразка України у війні з РФ нашкодить не лише Європі, але й самим Сполученим Штатам.

"Географічно Європа знаходиться далеко від Айови або Вісконсіна, але все ж вона дуже близька з точки зору політики безпеки. Менша безпека в Європі означає меншу безпеку для США", - сказав Пісторіус.

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