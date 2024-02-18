Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав премію BAFTA Film Awards у номінації "Найкращий документальний фільм"
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"20 днів у Маріуполі" отримав престижну британську кінонагороду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт премії BAFTA Film Awards.
Нагадаємо "20 днів у Маріуполі" претендував одразу на 2 нагороди категоріях: "Документальний фільм" та "Стрічка іноземною мовою".
Однак найкращим фільмом іноземною мовою став "Зона інтересу" Джонатана Ґлейзера,
що розповідає про коменданта Аушвіцу.