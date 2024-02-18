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Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав премію BAFTA Film Awards у номінації "Найкращий документальний фільм"

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bafta
"20 днів у Маріуполі" отримав престижну британську кінонагороду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт премії BAFTA Film Awards.

Нагадаємо "20 днів у Маріуполі" претендував одразу на 2 нагороди категоріях: "Документальний фільм" та "Стрічка іноземною мовою".

Однак найкращим фільмом іноземною мовою став "Зона інтересу" Джонатана Ґлейзера,
що розповідає про коменданта Аушвіцу. 

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Вітаємо !! Ви молодці!!
    Чекаємо від митців, на продовження цього фільму: «Південь України - без мін» та «Шатли дВерещук на Крим»….
  • Євген cd8db603
    Тепер треба премію за Бахмут, Авдіевку,.........не дай Боже ще за щось ! При такої владі .
  • oylee
    і Маріуполь, і Авдіївка, і всі всі інші
    - це злочини Зе
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