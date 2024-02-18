Більшість французів хоче, щоб Париж продовжив допомагати Україні, - опитування
Як пише BFMTV, такі результати опитування, проведеного для тижневика La Tribune Dimanche, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Загалом понад три чверті опитаних у Франції (76 відсотків) підтримують надання Україні гуманітарної допомоги. 44 відсотків опитаних переконані, що відправлення таких вантажів до Києва має тривати, а 32 відсотки вважають, що рівень допомоги має зростати.
Згідно з опитуванням, більшість підтримують постачання французьких озброєнь в Україну, зокрема 41% опитаних сказали, що воно має продовжуватися, і 21% підтримують її збільшення. Водночас проти виступають 38%, що на 10 відсоткових пунктів більше, аніж було у червні 2023 року.
Більшість населення (70%) схвалює економічні санкції, запроваджені проти Росії після вторгнення в Україну.
Щодо українських біженців у Франції, то 46% опитаних хотіли б бачити рівень підтримки незмінним, а 19% виступають за зростання підтримки. Утім близько 35% хочуть, щоб кількість біженців зменшилася.
Опитування було проведене з 13 по 15 лютого серед репрезентативної вибірки 1000 осіб віком від 18 років, які мешкають на материковій частині Франції.