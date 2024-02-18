Невідомі зламали сайт Liga.net та X(Twitter) УП

Українська правда заявила, що її акаунт у X(Twitter) було зламано. Видання Liga.net повідомило про злам їхнього сайту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП та Liga.net у фейсбуці.

"У неділю ввечері редакція втратила доступ до акаунту УП у соцмережі Х, а на сторінці почали з’являтися фейки. Зокрема, там було розміщено фейкову інформацію про нібито "розгром" російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці", - розповіли в Українській Правді.

У виданні Liga.net зазначили, 18 лютого о 14:30 на сайті LIGA.net з’явилась фейкова новина про нібито "розгром" російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці.

"Редакція LIGA.net не причетна до публікації російської дезінформації, сайт було зламано невідомими. Фейкову новину було оперативно знято зі стрічки новин, проте деякий час вона все ж була активною, а також автоматично поширилась в акаунті LIGA.net у соцмережі Х (колишній Twitter). LIGA.net просить вибачення у читачів та розслідує, де є прогалини в безпеці, щоб виправити ситуацію і не допустити її повторення", - наголосили у виданні.

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