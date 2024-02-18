Мобілізовані башкири уникають участі в боях, - Центр нацспротиву
Про це інформує Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
В повідомленні зазначено, що на фоні протестів у Башкортостані, спровокованих затриманням місцевого екоактивіста й одного з лідерів башкирського національного руху Фаїля Алсинова, мобілізовані башкири намагаються уникати прямої участі у бойових діях.
"Після арешту Ф.Алсинова та засудження його до чотирьох років колонії, російська поліція масово застосувала силу щодо протестувальників. Протести значну територію Башкортостану, включно з Уфою, столицею регіону", - пишуть в Центрі.
Там говорять, що у війську окупантів є відповідні преференції за етнічною ознакою. Так офіцери башкирської національності переводять своїх земляків у небойові підрозділи та постійно заохочують нагородами. Зокрема башкири перемістились у другий ешелон на Кремінському напрямку та поблизу Авдіївки обмежившись лише логістичною підтримкою та ремонтно-евакуаційним забезпеченням передових підрозділів росіян.
"Таким чином вони намагаються максимально вберегти мобілізованих башкирів, щоб продовжити народно-визвольний рух у Башкортостані. На цьому тлі військовослужбовці росіяни вже неодноразово мали конфлікти з представниками татарських національностей", - підкреслюють в повідомленні.