Японія залучить приватний сектор для продовження довгострокової допомоги Україні, - керівник МЗС Камікава
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв’ю NHK.
За словами очільниці зовнішньодипломатичного відомства, залучення приватного сектору має "важливе значення для відновлення та реконструкції України".
Як заявила Камікава напередодні японсько-української конференції зі сприяння економічному зростанню та реконструкції, яка відбудеться в Токіо 18 лютого, досягнення цих цілей буде довгостроковим зусиллям, спрямованим на відбудову країни, а також засобів до існування її народу.
Глава МЗС Японії пообіцяла, що Токіо докладатиме постійних зусиль, охоплюючи різні сектори.
Камікава також висловилася про включення концепції "Жінки, мир та безпека" (WPS) у плани реконструкції. Цей проект підкреслює активну участь жінок у запобіганні конфліктам і зусиллях з розбудови миру.
У публікації також зазначається, що на конференції в Токіо прем'єр-міністри України та Японії Денис Шмигаль та Кісіда Фуміо приєднаються до представників близько 130 компаній з обох країн. Вони обговорять плани двостороннього співробітництва в семи сферах, включаючи сільське господарство та інфраструктуру.