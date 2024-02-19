ЗСУ відбили 14 російських штурмів плацдармів ЗСУ на Дніпрі, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармах ЗСУ на лівому березі Дніпра станом на 18 лютого 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 14 спроб штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Золота Балка, Інгулець, Федорівка, Іванівка, Тягинка, Токарівка, Кринки Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню по районах населених пунктів Кринки, Томина Балка, Інгулець та Іванівка Херсонської області".