Треба оголосити Росію державним спонсором тероризму за американським законодавством, - сенатор-республіканець Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що хоче оголосити Росію державою-спонсором тероризму – після смерті російського опозиціонера Алєксєя Навального, який помер у в’язниці суворого режиму за Полярним колом в Росії 16 лютого. Одразу з’явилися заяви – в тому числі з боку президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського – про те, що за смертю Навального стоїть Путін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДТ, про це він заявив 18 лютого на телеканалі CBS.

"Навальний був одним з найсміливіших людей, яких я коли-небудь зустрічав. Коли він повернувся до Росії, він повинен був знати, що його вб'є Путін, і він був убитий Путіним. Чому б нам не зробити це: Я щойно розмовляв по телефону з двома сенаторами-демократами. Оголосімо Росію державним спонсором тероризму за американським законодавством. Змусимо їх заплатити ціну за вбивство Навального", – сказав Грем.

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