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Члени НАТО говорять про дуже вірогідний напад Росії на одного з них, - Bloomberg про безпекову конференцію в Мюнхені

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столтенберг,мюнхен
За даними Bloomberg, на Мюнхенській безпековій конференції представники країн-членів НАТО в приватних розмовах обговорювали необхідність підготовки до можливого нападу Росії на одну з них на тлі сумнівів у ролі США в захисті Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це пише Bloomberg із посиланням на джерела

У публікації з заголовком "Союзники України моделюють світ, в якому США відступають" видання зазначає, що "члени НАТО тепер говорять у приватних розмовах про російський напад на одного з них як про небезпеку, що вимагає негайної відповіді, оскільки вони все більше сумніваються в тому, що США збережуть свою традиційну роль захисту Європи як частини альянсу".

"Зростаюча тривога його (Байдена – ред.) європейських союзників випливає з усвідомлення того, що вони перебувають у моменті, коли Росія підбадьорена своїми успіхами на полі бою, США можуть зменшити підтримку їхнього регіону, а вони самі зробили занадто мало для підготовки.

Цей песимізм домінував у розмовах цими вихідними на Мюнхенській безпековій конференції, де лідери та представники оборонних відомств зібралися, щоб підбити підсумки найбільших геополітичних загроз у світі.

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Присутні високопосадовці у сфері безпеки висловили занепокоєння з приводу нездатності США надати мільярди доларів фінансування Україні і заявили, що вони планують сценарії, в яких саме це погіршення підтримки може підштовхнути Росію до прямого нападу на союзника по НАТО", - зазначається у статті.

Видання зазначає, що за словами одного з посадовців, у порівнянні з рішучістю попередніх зустрічей, цього року в Мюнхені панувала невизначеність.

"Я не можу передбачити, чи може статися напад на територію НАТО і коли саме. Але це може статися через п'ять-вісім років", - сказав в інтерв'ю Bloomberg міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

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Сенатор-республіканець від штату Огайо Джей Ді Венс, противник допомоги Україні і близький союзник Дональда Трампа, висловив думку багатьох членів своєї партії, коли заявив, що його країні потрібно переорієнтувати свою зовнішню політику на Азію, залишивши менше ресурсів на підтримку Європи.

"Проблема Європи полягає в тому, що вона не забезпечує достатнього стримування самостійно, тому що вона не проявляє достатньої ініціативи. Американська ковдра безпеки дозволила європейській безпеці атрофуватися", - сказав Венс на панельній дискусії в Мюнхені.

За словами одного з високопоставлених помічників конгресменів, навіть якщо фінансування для України з боку США надійде, обладнання не одразу потрапить до України. Зокрема, видання пише про необхідність ракет протиповітряної оборони, "нестача яких вже призвела до серйозних збитків від російських ракетних обстрілів".

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
    НАТО треба збільшити кількість рішучих заяв, різких засуджень, створення відповідних комісій, комітетів та робочих груп.
    Hoc signo vinces!
  • Victor Litarchuk
    https://www.radiosvoboda.org/a/alternatyvna-istoriya-vysnovky-dlya-polshchi-ta-zakhodu/32568453.html Якби Росія взяла Київ: альтернативна історія із висновками для Польщі та всього Заходу (radiosvoboda.org)

    9 березня 2022 року

    Вночі на територію Польщі увійшла рейдова колона російських найманців «Вагнера» чисельністю близько тисячі солдатів без розпізнавальних знаків і в уніформі, озброєних до зубів, і зайняла позиції поблизу Гайнівки, неподалік від великого табору для біженців. Заскочені зненацька прикордонники не втрутилися, адже вони не мали можливості протистояти такій кількості людей з важкою механізованою технікою. У Варшаві не знали, що робити.

    Вагнерівці зайняли оборонні позиції в таборі біженців і передали на весь світ заяву про те, що вони прийшли захистити «невинних дітей і жінок від варварських поляків, які ************ до війни і репресій проти цивільного населення». У коментарі до заяви було додано, що поляки не можуть мирно жити в цій частині світу, тому що, наприклад, вони не виправдали сподівань Москви, які вона покладала на них останніми днями, що принесло б тривалий мир в Європу.

    Уряд у Варшаві був розлючений. Америка як покровитель і гарант безпеки не давала інструкцій, що робити. Різниця в часі означала, що важко було навіть додзвонитися до американських керівників. А американські військові офіцери в Польщі та Європі не мали повноважень ухвалювати рішення, не кажучи вже про союзників.

    Верховний головнокомандувач об'єднаних сил у Європі (SACEUR) вважав, що це була ситуація, яка не була близька до застосування статті 5, і що між союзниками не буде досягнуто політичного консенсусу з цього питання. Втрачався дорогоцінний час, протягом якого польська армія могла б втрутитися.

    Німецький уряд виступив із заявою, в якій закликав обидві сторони схаменутися і покласти край напруженню мирним шляхом. Берлін чітко дав зрозуміти, що не бачить необхідності в консультаціях в рамках НАТО і що ми не зіткнулися з ситуацією, яка могла б означати необхідність активації статті 5 і солідарної реакції НАТО на напад на члена Альянсу.

    За цей час деякі з вагнерівців також зайняли офіс уряду гміни і шкільні будівлі поблизу табору біженців. Нарешті, керівництво додзвонилося до американців, які наказали проявити стриманість і вгамувати емоції, і, звичайно, не стріляти в вагнерівців, які в цей час почали безчинствувати в Гайнівці та її околицях: вони підпалили церкву і тероризували населення в пошуках їжі. Кожної миті могли з'явитися жертви серед цивільного населення.

    Польська армія і силові структури відступили під час плутанини у прийнятті рішень, щоб не загострювати ситуацію, яка пахла світовою війною. Москва категорично заперечувала, що це були її війська. Американці закликали до подальшого зниження градусу, німці відверто мали на меті прийняти російські вимоги і примусити Польщу визнати факти, що виникли на кордоні, як доконані.

    У Варшаві в уряді запанували страх і паніка.

    Нарешті з'явилися ключові питання: що з статтею 5? Коли вона власне запрацює? Як щодо наших рішень? Коли ми зможемо приймати їх самостійно, враховуючи, що ми перебуваємо в альянсі? Як щодо нашої власної здатності реагувати? Чому американці кажуть нам пом'якшувати ситуацію? Як щодо їхнього авторитету? Чому ми чекаємо реакції Вашингтона з кожного питання? Чому так поводиться Німеччина, а як же солідарність Заходу, НАТО, ЄС? Чому ніхто не протистояв збройному вторгненню в Україну і чому ніхто не протистоїть військовим шляхом гібридній агресії Росії зараз? Чому російська стратегія салямі і варіння жаби на повільному вогні працює? Чи американці просто слабкі? Не кажучи вже про країни Європи...

    Шкода тільки, що на ці питання не було зроблено спроб відповісти набагато раніше.
  • Олег Смуток 8713be8e
    І обіцянок бути до кінця з Україною - до кінця України....
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