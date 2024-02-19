Авіація та ракетні війська протягом 18 лютого уразили 4 райони зосередження окупантів, 3 пункти управління та 1 склад, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 18 лютого 2024 року.

Автор: Роман Свиридович