Авіація та ракетні війська протягом 18 лютого уразили 4 райони зосередження окупантів, 3 пункти управління та 1 склад, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 18 лютого 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника.
Також на східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 пунктах управління та 1 складу боєприпасів противника".