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Авіація та ракетні війська протягом 18 лютого уразили 4 райони зосередження окупантів, 3 пункти управління та 1 склад, - Генштаб

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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 18 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника.

Також на східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 пунктах управління та 1 складу боєприпасів противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 17 лютого авіація та ракетники ЗСУ уразили 14 районів зосередження росіян, 4 артзасоби, 4 склади, 3 ЗРК, пункт управління і станцію РЕБ, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович

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