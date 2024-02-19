Допомога Україні є інвестицією у майбутнє, - прем’єр-міністр Японії Кісіда
6921
Японія продовжить допомагати Україні, попри непросту економічну ситуацію в країні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Kyodo, про це наголосив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.
Він повідомив, що Японія та Україна укладуть угоду про уникнення подвійного оподаткування та розпочнуть переговори про перегляд двосторонньої інвестиційної угоди з тим, щоб створити максимально сприятливі умови для участі японських компаній у проєктах реконструкції в Україні.
За словами Кішіди, його уряд уже зробив низку кроків для заохочення інвестицій японських компаній в Україні, зокрема, нещодавно Токіо послабив обмеження на поїздки бізнесменів до воюючої країни, які чинним законодавством заборонені.