Допомога Україні є інвестицією у майбутнє, - прем’єр-міністр Японії Кісіда

Японія продовжить допомагати Україні, попри непросту економічну ситуацію в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Kyodo, про це наголосив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Він повідомив, що Японія та Україна укладуть угоду про уникнення подвійного оподаткування та розпочнуть переговори про перегляд двосторонньої інвестиційної угоди з тим, щоб створити максимально сприятливі умови для участі японських компаній у проєктах реконструкції в Україні.

За словами Кішіди, його уряд уже зробив низку кроків для заохочення інвестицій японських компаній в Україні, зокрема, нещодавно Токіо послабив обмеження на поїздки бізнесменів до воюючої країни, які чинним законодавством заборонені.

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