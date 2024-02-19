Для Путіна захоплення України є першочерговою проблемою, - обраний президент Фінляндії Стубб

Заходу необхідно продовжувати підтримувати Україну, як у військовій, так і у фінансових сферах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, про це обраний президент Фінляндії Александр Стубб заявив під час Мюнхенської конференції.

Він припускає, що для російського диктатора Володимира Путіна питання України, зокрема її захоплення, є першочерговою проблемою. А якби Захід не зміг підтримати Україну - "її б більше не існувало".

"Ця війна занадто велика, щоб Путін міг її провалити, і це робить її досить проблематичною", - сказав Стубб.

На його переконання, підтримка України має бути постійною, як економічною, так і військовою. У цьому контексті переможець президентських виборів у Фінляндії зазначив, що поставки зброї країнами-партнерами та союзниками "є актуальним викликом".

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"Єдине, що розуміє Путін, - це сила. Ви проявите будь-яку слабкість - будь-які м’які елементи - і він нападе", - заявив Стубб.