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Затримка західної допомоги дозволяє армії РФ наступати на кількох напрямках, - ISW

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рф,армія
Затримки з наданням країнами Заходу військової допомоги Україні сприяють тому, що Росія починає наступальні операції на кількох ділянках лінії фронту

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що зара російська армія наступає щонайменше на трьох напрямках: 

  • вздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема в напрямку Куп'янська та Лиману;
  • в Авдіївці та навколо неї;
  • поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

За оцінками ISW та кількох українських і західних джерел, затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки, а саме артилерійських боєприпасів та критично важливих систем протиповітряної оборони, завадили українським військам захистити Авдіївку від російського наступу.

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Критична нестача обладнання, наданого Заходом, і побоювання повного припинення військової допомоги з боку США змусили українські війська розосередити техніку по всьому фронту, що, ймовірно, заохотило російські війська скористатися ситуацією.

ISW вважає, що цей російський наступ, ймовірно, завадить українським військам підготувати особовий склад і техніку для відновлення контрнаступальних операцій.

Україна постраждає, якщо просто окопається і намагатиметься оборонятися до кінця 2024 року, як за це виступають деякі західні держави та аналітики.

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

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  • Володимир Харченко 9c7a47d2
    На банковій продовжують розказувати, як вони накопичують гроші на відбудову України після перемоги нашої, замість того, щоб шукати гроші і ресурси на будівництво Укріплень, щоб були менші втрати наших героїчних воїнів
  • Володимир Харченко 9c7a47d2
    Очевидний результат, коли політичні Бовдури керують військами. От скажіть, який процент військових у ставці Верховного. Невійськові дивляться в рот президенту, бо вони його ставленики, і підтримують, очевидно, всі його рішення. Зняв Головнокомандувача, який противився політичним рішенням і результат зразу прийшов: оточення наших військ і вихід з боями із Авдіївки. Перша "перемога" нового Головнокомандувача. Нажаль великою ціною - життям наших воїнів
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