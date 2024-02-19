Затримка західної допомоги дозволяє армії РФ наступати на кількох напрямках, - ISW
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що зара російська армія наступає щонайменше на трьох напрямках:
- вздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема в напрямку Куп'янська та Лиману;
- в Авдіївці та навколо неї;
- поблизу Роботиного на заході Запорізької області.
За оцінками ISW та кількох українських і західних джерел, затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки, а саме артилерійських боєприпасів та критично важливих систем протиповітряної оборони, завадили українським військам захистити Авдіївку від російського наступу.
Критична нестача обладнання, наданого Заходом, і побоювання повного припинення військової допомоги з боку США змусили українські війська розосередити техніку по всьому фронту, що, ймовірно, заохотило російські війська скористатися ситуацією.
ISW вважає, що цей російський наступ, ймовірно, завадить українським військам підготувати особовий склад і техніку для відновлення контрнаступальних операцій.
Україна постраждає, якщо просто окопається і намагатиметься оборонятися до кінця 2024 року, як за це виступають деякі західні держави та аналітики.