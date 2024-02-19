Україна може стати членом Європейського Союзу та НАТО, але вже після закінчення війни з Росією, - Таяні

Членство в НАТО неможливе, поки Україна перебуває у стані війні з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це на Мюнхенській конференції з безпеки заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Месидж для Росії дуже чіткий: Україна буде членом Європейського Союзу, а потім ми працюємо над тим, щоб Україна стала членом НАТО", – сказав він.

Проте, членство в НАТО неможливе, підкреслив Таяні, поки Україна перебуває у стані війни з Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будемо робити все, щоб наближати Україну до НАТО, - Зеленський

"Ми маємо бути дуже обережними", – сказав глава МЗС Італії та додав, що ситуація, коли повноправний член НАТО у стані війни з Росією "означає Третю світову".