Європейському союзу варто випустити єврооблігації, кошти від яких спрямувати на інвестиції в оборонну промисловість, - Каллас
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю агентству Bloomberg заявила прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас.
ЄС необхідно розвивати оборонну галузь, а також укласти довгострокові контракти на постачання зброї Україні як із європейських запасів, так і зі світових. Каллас також зазначила, що не всі країни Євросоюзу відчувають ту загрозу, яка походить від Росії.
"Ми знаходимося у тій ситуації, коли нам потрібно інвестувати більше і визнати, що ми можемо зробити разом, тому що облігації, які будуть випущені окремими країнами, не принесуть значимого результату. Єврооблігації можуть мати набагато більший вплив", - сказала вона.
Bloomberg додає, що ідею Каллас підтримали президент Франції Еммануель Макрон та голова Європейської ради Шарль Мішель. Але такі країни, як Німеччина, на думку агентства, можуть виявити менший інтерес до ініціативи.