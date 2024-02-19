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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 403 720 осіб (+ 1290 за добу), 6498 танків, 9733 артсистеми, 12232 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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техніка,знищення
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 403 720 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу  ‒ близько  403720(+1290) осіб,
  • танків ‒ 6498 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12232 (+34) од,
  • артилерійських систем – 9733 (+24) од,
  • РСЗВ  – 986 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 674 (+0) од,
  • літаків  – 336 (+1) од,
  • гелікоптерів   – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 7460 (+11),
  • крилаті ракети  ‒ 1898 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12767 (+31) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1545 (+5)

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Втрати ворога за добу

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Олександр 70a2e6da
    Утилізація орків йде успішними темпами. А значить ще не вмерла Україна !
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3648 день москальсько-української війни.
    107!! одиниць техніки, 1! пєпєлац та 1290!!! чумардосів.
    Арта 24!, броня 45!, логістика 31!.
    Рахунок ППО спецтехніка 0 - 5.

    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 403 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
  • Only
    Гарна спроба зняти провину за смерті в Україні з русні на чолі з Х.йлом, і перенести її на Українську владу.

    Але незалік.

    До речі - а скільки "поклали"?
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