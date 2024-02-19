Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 403 720 осіб (+ 1290 за добу), 6498 танків, 9733 артсистеми, 12232 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 403 720 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 403720(+1290) осіб,
- танків ‒ 6498 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12232 (+34) од,
- артилерійських систем – 9733 (+24) од,
- РСЗВ – 986 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 674 (+0) од,
- літаків – 336 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7460 (+11),
- крилаті ракети ‒ 1898 (+0),
- кораблі/катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12767 (+31) од,
- спеціальна техніка ‒ 1545 (+5)