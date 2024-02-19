Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 403 720 осіб (+ 1290 за добу), 6498 танків, 9733 артсистеми, 12232 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 403 720 російських загарбників.

Автор: Марина Макєєва