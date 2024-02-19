У Республіканській партії США є "путінське крило", - CNN

Колишня представниця республіканців Ліз Чейні попередила про "путінське крило" Республіканської партії після того, як колишній президент Дональд Трамп відреагував на смерть відвертого критика Кремля Олексія Навального, фактично не згадавши ні його, ні президента Росії Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Ми повинні серйозно поставитися до того, до якої міри у вас зараз є путінське крило в Республіканській партії. Я вважаю, що проблема цього виборчого циклу полягає в тому, щоб путінське крило Республіканської партії не захопило Західне крило Білого дому", - заявила Чейні.

CNN звертає увагу, що президент США Джо Байден та Трамп по-різному відреагували на смерть Навального у російській колонії.

Байден у своїх коментарях у Білому домі після оголошення про смерть Навального рішуче поклав провину на "Путіна і його головорізів": "Не робіть помилки: Путін несе відповідальність за смерть Навального. Путін несе відповідальність. Те, що сталося з Навальним, є ще одним доказом жорстокості Путіна. Нікого не можна обдурити".

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Тим часом Трамп нічого не сказав безпосередньо про Навального в дописі, який його кампанія назвала офіційною відповіддю на смерть опозиціонера. Натомість він понад 20 разів публікував дописи на різні теми, включаючи його кримінальні справи та політичних опонентів. Крім того, цього місяця експрезидент США заявив, що заохочуватиме Росію атакувати союзників по НАТО, які мало платять.

Чейні сказала, що цим він фактично дав зрозуміти, що за адміністрації Трампа Сполучені Штати навряд чи будуть дотримуватися своїх зобов'язань перед НАТО.

Вона назвала коментарі Трампа "небезпечними" і сказала, що вони демонструють "повне нерозуміння ролі Америки у світі".

Чейні також заявила, що ще не прийняла рішення про те, чи буде вона балотуватися в президенти як третя сторона, але запевнила, що зробить "все необхідне, щоб перемогти Дональда Трампа".