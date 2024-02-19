Російські війська наступають одразу на п’яти напрямках, - The New York Times

Росія намагається повернути території, які ЗСУ визволили під час контрнаступів у 2022 та 2023 роках. Україні бракує боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Окупаційні війська агресора Росії після захоплення Авдіївки намагаються прорвати оборону на Авдіївському, Мар'їнському, Роботинському, Кремінському та Бахмутському напрямках. РФ накопичила до 40 тисяч військових у районі Маріуполя та близько 110 тисяч у районі Куп'янська та Лимана. Таким чином росіяни намагаються повернути території, які Україна звільнила під час контрнаступів у 2022 та 2023 роках.

Битва за Авдіївку: захоплення міста та втрати армії РФ

"Росіяни захопили давню українську фортецю. Нині місто зруйноване, але протягом більшої частини десятиліття український контроль над ним підривав критичні логістичні операції "Росії. Останніми тижнями російські війська прорвали критичну лінію постачання та створити загрозу оточення", - пишуть журналісти NYT.

Також вказується, що поки що незрозуміло, як окупанти надалі розвиватимуть свій наступ на Авдіївському напрямку, і наскільки добре ЗСУ зміцнили свої наступні лінії оборони. Слідом ідуть великі населені пункти, де проживають десятки мирних жителів. Відстань - 55 км на захід.

Зазначається, що було ліквідовано близько 50 тисяч російських військових. Попри великі втрати пораненими та вбитими, командири й далі застосовували тактику масованих піхотних штурмів.

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"Навіть якщо лінія фронту стабілізується після того, як росіяни захоплять місто, його падіння дасть змогу російським військовим більш ефективно переміщати війська і техніку для наступів на інших напрямках", - пише NYT.

Мар'їнка та Вугледар

Зруйнована Мар'їнка тепер є базою для російських атак. Після двох років російських бомбардувань і боїв від міста залишилися руїни. Але захоплення міста дозволило росіянам звернути увагу на ще одну важливу українську фортецю – Вугледар.

Минулого року росіяни неодноразово намагалися атакувати Вугледар з півдня і зазнали катастрофічних втрат, включаючи нищівну поразку в одній із найбільших танкових битв війни.

"Але коли Мар’їнка під контролем, росіяни атакують Вугледар із півночі. Зараз вони просуваються через село Новомихайлівка, що приблизно за 20 кілометрів на північний схід.

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Солдати, які воюють у районі Вугледара, сказали, що падіння Авдіївки, що в 140 км на північний схід, швидше за все, звільнить російські сили для посилення атак із півночі", - зазначаються журналісти NYT.

Армія РФ намагається повернути Роботине Запорізької області

Окупанти прагнуть відновити позиції в районі Роботиного Запорізької області, щоб повернути райони, які ЗСУ звільнили під час торішнього контрнаступу. Там війська РФ зібрали ще більше сил, ніж в Авдіївці.

"Схоже, що росіяни поставили собі за мету штурмом добитися там якогось успіху, як вони намагалися це зробити в Авдіївці", - інформує речник угруповання Таврія Дмитро Лиховій.

Кремінна та Бахмут

Ворожі сили тиснуть на Кремінну, щоб відновити контроль над територіями, які вони втратили наприкінці 2022 року.

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"Минулого року невелика територія переходила з рук у руки, попри інтенсивні бої в лісосмугах уздовж фронту на цьому напрямку. Тепер Росія знову починає рухатися вперед, хоча й повільно, всупереч запеклому опору України", - пише NYT.

Зазначається, що на півночі у бік Куп'янська і на Лиман росіяни зосередили близько 110 тисяч військ.

Російські війська знищили і захопили Бахмут ще у травні минулого року. Там ворог перехопив ініціативу, і надії на контратаки навколо флангів поки вщухли.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що окупанти мають намір прорвати оборони навколо Часового Яру, щоб здобути контроль над висотами і завдавати ударів з артилерії по Краматорську.

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За оцінками Києва, на Бахмутському напрямку зібрано близько 62 тисяч окупантів.

"Ситуація є напруженою, потребує постійного моніторингу загальної ситуації та оперативного ухвалення рішень на місці", - наголосив Сирський.