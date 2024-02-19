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Шмигаль та урядова делегація прибули до Токіо: Попереду багато домовленостей

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та,шмигаль,кісіда
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та урядова делегація розпочали 19 лютого офіційний візит у Токіо (Японія).

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він мав предметну розмову з прем'єр-міністром Фуміо Кісідою про очікування від Конференції з економічного розвитку та відбудови.

"Налагоджуємо контакти між бізнесами, зміцнюємо міжурядовий діалог. Попереду багато домовленостей та плідних зустрічей", - зазначає Шмигаль.

Прем'єр також зазначає, що уряд вивчає досвід японської модернізації та аналізує все те, що дозволило японській економіці увійти до п’ятірки найбільших у світі. Для того, щоб у світі з’явилося "українське економічне диво".

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Під час Конференції з економічного розвитку та відбудови, що проходить у Токіо за участі Прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, Шмигаль розповів про основні сфери, у які Україна пропонує інвестувати японському бізнесу вже зараз.

  • Енергетика. Атомна генерація, видобуток та зберігання газу, проєкти у сфері водневої енергетики, гідроенергетика.
  • Аграрний сектор. Завдяки японським технологіям та інвестиціям можемо реалізувати амбітні проєкти у сфері виробництва добрив та food production".
  • Інфраструктура. Ми зацікавлені в участі японських інвесторів у проєктах будівництва швидкісних доріг та залізниць, мостів, а також у відбудові зруйнованих міст.
  • Автомобілебудування. Запросив лідерів японської автоіндустрії відкривати виробництва в Україні.
  • Видобуток корисних копалин. У надрах України зберігається до третини доведених європейських запасів літію. Цей ресурс дозволяє створити замкнутий цикл виробництва електромобілів для їх подальшого експорту до ЄС.
  • ІТ, цифрові технології, кібербезпека. Україна пропонує для ІТ-компаній одні з найвигідніших умов у світі з точки зору податків та регуляцій.

"Запрошуємо японський бізнес стати частиною українського економічного дива. Всі, хто інвестує в нашу економіку сьогодні, в наступні роки отримає неймовірні вигоди та можливості", - резюмує Шмигаль.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Gal
    Довбодятли! Поляки вчора вже автобуси не пропускали, залізницю блокують. А воно на екскурсію в Токіо собі чкурнуло, "модернізацію вивчати". От виродки зелені...
    В Польщу ті дебіли коли навідаються?
  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Нам зараз ВПК відбудовувати треба..
  • Valery Koulga
    Б********************!!!!! І оце відкриває рот на пресс-конференціях! Наступним внеском японців повинен бути внесок у зміцнення психіатричної служби в Україні!
    Цей "директор кочегарки по жизні" запропонував японським бізнесменам інвестувати в заводи і ************ ПВО над ним при 30% відкатів?
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