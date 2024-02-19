Шмигаль та урядова делегація прибули до Токіо: Попереду багато домовленостей

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та урядова делегація розпочали 19 лютого офіційний візит у Токіо (Японія).

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він мав предметну розмову з прем'єр-міністром Фуміо Кісідою про очікування від Конференції з економічного розвитку та відбудови.

"Налагоджуємо контакти між бізнесами, зміцнюємо міжурядовий діалог. Попереду багато домовленостей та плідних зустрічей", - зазначає Шмигаль.

Прем'єр також зазначає, що уряд вивчає досвід японської модернізації та аналізує все те, що дозволило японській економіці увійти до п’ятірки найбільших у світі. Для того, щоб у світі з’явилося "українське економічне диво".

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Під час Конференції з економічного розвитку та відбудови, що проходить у Токіо за участі Прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, Шмигаль розповів про основні сфери, у які Україна пропонує інвестувати японському бізнесу вже зараз.

Енергетика. Атомна генерація, видобуток та зберігання газу, проєкти у сфері водневої енергетики, гідроенергетика.

Аграрний сектор. Завдяки японським технологіям та інвестиціям можемо реалізувати амбітні проєкти у сфері виробництва добрив та food production".

Інфраструктура. Ми зацікавлені в участі японських інвесторів у проєктах будівництва швидкісних доріг та залізниць, мостів, а також у відбудові зруйнованих міст.

Автомобілебудування. Запросив лідерів японської автоіндустрії відкривати виробництва в Україні.

Видобуток корисних копалин. У надрах України зберігається до третини доведених європейських запасів літію. Цей ресурс дозволяє створити замкнутий цикл виробництва електромобілів для їх подальшого експорту до ЄС.

ІТ, цифрові технології, кібербезпека. Україна пропонує для ІТ-компаній одні з найвигідніших умов у світі з точки зору податків та регуляцій.

"Запрошуємо японський бізнес стати частиною українського економічного дива. Всі, хто інвестує в нашу економіку сьогодні, в наступні роки отримає неймовірні вигоди та можливості", - резюмує Шмигаль.