Шмигаль та урядова делегація прибули до Токіо: Попереду багато домовленостей
Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, він мав предметну розмову з прем'єр-міністром Фуміо Кісідою про очікування від Конференції з економічного розвитку та відбудови.
"Налагоджуємо контакти між бізнесами, зміцнюємо міжурядовий діалог. Попереду багато домовленостей та плідних зустрічей", - зазначає Шмигаль.
Прем'єр також зазначає, що уряд вивчає досвід японської модернізації та аналізує все те, що дозволило японській економіці увійти до п’ятірки найбільших у світі. Для того, щоб у світі з’явилося "українське економічне диво".
Під час Конференції з економічного розвитку та відбудови, що проходить у Токіо за участі Прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, Шмигаль розповів про основні сфери, у які Україна пропонує інвестувати японському бізнесу вже зараз.
- Енергетика. Атомна генерація, видобуток та зберігання газу, проєкти у сфері водневої енергетики, гідроенергетика.
- Аграрний сектор. Завдяки японським технологіям та інвестиціям можемо реалізувати амбітні проєкти у сфері виробництва добрив та food production".
- Інфраструктура. Ми зацікавлені в участі японських інвесторів у проєктах будівництва швидкісних доріг та залізниць, мостів, а також у відбудові зруйнованих міст.
- Автомобілебудування. Запросив лідерів японської автоіндустрії відкривати виробництва в Україні.
- Видобуток корисних копалин. У надрах України зберігається до третини доведених європейських запасів літію. Цей ресурс дозволяє створити замкнутий цикл виробництва електромобілів для їх подальшого експорту до ЄС.
- ІТ, цифрові технології, кібербезпека. Україна пропонує для ІТ-компаній одні з найвигідніших умов у світі з точки зору податків та регуляцій.
"Запрошуємо японський бізнес стати частиною українського економічного дива. Всі, хто інвестує в нашу економіку сьогодні, в наступні роки отримає неймовірні вигоди та можливості", - резюмує Шмигаль.