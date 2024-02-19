Росіяни збільшили кількість обстрілів Луганщини, у вихідні випустили майже 1500 снарядів

У вихідні росіяни посилили артилерійський та мінометний обстріл Луганщини, зафіксовано понад 350 обстрілів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Ворог посилив не тільки атакувальний тиск на Білогорівку, а й артилерійський та мінометний – по всій смузі нашої відповідальності. За суботу та неділю росіяни здійснили там понад 350 обстрілів, спрямувавши по позиціях українських захисників понад 1 350 снарядів. Так, учора під вогонь противника потрапили Макіївка та Білогорівка. Попри постійні штурми й авіаційні нальоти на цей населений пункт, наші військові міцно тримають оборону", – йдеться в повідомленні.

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