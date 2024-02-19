Позиція Сербії щодо РФ стане складнішою після смерті Навального, - президент Вучич

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що позиція Белграда щодо Москви буде складнішою після смерті російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це Вучич заявив 18 лютого в ефірі телеканалу Prva, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

За його словами, він не хоче говорити про те, що сталося з Навальним, який помер у в'язниці, оскільки, за його словами, "я не є слідчим органом".

"Я не мудріший за всіх інших у світі, хто знає все наперед. Це належить політичним аналітикам, але не президенту держави. Але позиція для нас буде складнішою, я не сумніваюся", - зазначив президент Сербії.

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Вучич наголосив, що смерть Навального "підлила оливи у вогонь". Він зауважив, що "це трагедія, коли молода людина втрачає життя".

Президент Сербії також відповів, чому, перебуваючи на Мюнхенській конференції з безпеки 16 лютого, коли була оголошена новина про смерть Навального, він не аплодував, коли дружина Олексія Навального Юлія виступала з промовою.

"Раптом поруч зі мною сіла жінка, і я поняття не мав, хто вона", - розповів Вучич.

Після цього, за його словами, організатори Мюнхенської конференції покликали її на сцену і представили.

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"Тільки тоді я зрозумів, хто ця жінка, яка сиділа поруч зі мною. Я хотів би висловити свої співчуття, але помилився б, тому що через кілька хвилин вона сказала, що не треба було висловлювати співчуття", - сказав лідер Сербії.

Вучич додав, що їздить на міжнародні зустрічі, щоб боротися за свою країну, і додав, що очікує, що "на Сербію буде більше тиску, щоб накласти санкції на Росію".

Смерть Олексія Навального

16 лютого 2024 року у Росії заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.

Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.

Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.

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