Уряд Угорщини відмовився зустрітися із делегацією сенаторів США, яка приїхала у Будапешт

До Будапешта прибула двопартійна делегація американських сенаторів, проте угорські урядовці відмовилися зустрічатися з сенаторами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

Так, сенатор-республіканець Том Тілліс під час пресконференції в посольстві США у столиці Угорщини заявив: "Зі вступом Швеції до НАТО Угорщина і ваш прем'єр-міністр зроблять велику послугу волелюбним народам світу".

Сенаторка-демократ Джина Шахін заявила, що "розчаровує" те, що жоден член угорського уряду не прийняв запрошення зустрітися з делегацією, але вона "налаштована оптимістично" і сподівається, що питання про вступ Швеції буде подано на ратифікацію, коли угорські законодавці знову зберуться на засідання 26 лютого.

Водночас сенатор-Демократ Кріс Мерф , що відмова уряду Орбана від зустрічі була "дивною та викликає занепокоєння".

Глава МЗС Угорщини Петро Сійярто сказав у п'ятницю, що вітає візит сенаторів, але заявив: "Не варто намагатися чинити на нас тиск, тому що ми є суверенною країною".

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