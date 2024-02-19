Республіканка Чейні закликала спікера Джонсона діяти: Не робіть того, що від вас хочуть Путін та Трамп

Республіканка Ліз Чейні закликала спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона не підкорятися Дональду Трампу, а скликати Палату представників з канікул та проголосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politiko.

Чейні закликала Джонсона поставити на голосування сенатський законопроєкт про допомогу Україні – навіть якщо це означає для нього ризик втратити своє спікерське крісло.

"Він повинен зрозуміти, що воно того варте, навіть якщо йому доведеться втратити своє спікерське крісло, щоб переконатися, що свобода виживе, щоб Сполучені Штати Америки продовжували відігравати свою лідерську роль у світі", - наголосила вона.

У 2019-2021 роках Чейні була спікером Палати представників. Її усунули з посади після того, як вона відмовилася послабити критику Трампа після штурму Капітолія 6 січня. Чейні закликала Джонсона не піддаватися тиску ззовні.

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"Йому доведеться пояснювати майбутнім поколінням, своїм дітям, своїм онукам, чи правильно він чинив, чи був він силою добра і допомагав справі свободи, чи він продовжував йти цим шляхом боягузтва і робити те, що хотіли від нього Дональд Трамп і Владімір Путін", – сказала Чейні.