На ТОТ Запорізької області зрадники агітують за участь у "виборах" президента РФ, - голова ОВА Федоров

На тимчасово окупованій території Запорізької області зрадники збирають інформацію про місцевих та агітують їх до участі у "виборах" президента РФ, зокрема, проводять незаконну аудіо- чи відеофіксацію розмови.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"На окупованій території Запорізької області колаборанти-члени "виборчих комісій" пішли по людях: збирають інформацію та агітують за участь у виборах. Приходять в кожен будинок чи квартиру по всій ТОТ", - зазначив він.

За словами Федорова, вони проводять незаконну аудіо- чи відеофіксацію розмови, під час якої розпитують в людей, чи знають вони, коли "вибори" й чи будуть брати в них участь.

"Обіцяють, погрожують прийти ще раз вже з урнами для голосування, щоб кожен міг взяти участь у фейковому "волевиявленні", - додав Федоров.

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