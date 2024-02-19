Сунак та фон дер Ляєн обговорили допомогу Україні і висловили обурення з приводу смерті Навального

Напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели телефонну розмову, під час якої підкреслили важливість надання підтримки українському народу.

це повідомляється у пресрелізі британського уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, спілкування британського прем’єра із Урсулою фон дер Ляєн відбулося напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Прем’єр-міністр привітав нещодавню заяву про те, що Євросоюз надасть Україні 50 мільярдів євро підтримки, і окреслив роботу, яку здійснює Сполучене Королівство у рамках нашої угоди про співпрацю у сфері безпеки (з Україною. - Ред.)", - йдеться у пресрелізі.

Лідери також висловили обурення з приводу смерті російського опозиціонера Олексія Навального і підкреслили "надзвичайну важливість притягнення винних у російській системі до відповідальності".

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Окрім цього, Сунак і фон дер Ляєн обговорили ситуацію у секторі Гази та Червоному морі.

Фон дер Ляєн написала у соцмережі Х, що під час спілкування з главою британського уряду обговорювалася тема підтримки України.

"Розділили рішучу прихильність підтримці України, а також миру і безпеки в Європі. Обговорили конфлікт на Близькому Сході; обов’язок захищати життя цивільного населення", - повідомила вона.