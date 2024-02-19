ЄС шукає запасний план, якщо Трамп відмовиться від допомоги Україні, - The Washington Post

У Євросоюзі готуються до ймовірного сценарії припинення підтримки України з боку США у разі, якщо президентські вибори виграє Дональд Трамп.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли колишній і, можливо, майбутній лідер вільного світу каже, що він буде сидіти склавши руки і спостерігати, як Росія нападе на союзників по НАТО, ми повинні переосмислити, як можуть виглядати зобов'язання США щодо Європи і України", - зазначив один із представників європейської безпеки на умовах анонімності.

За його словами, "ми маємо сподіватися на краще, але повинні готуватися до гіршого". Він додав, що найгірший сценарій передбачає припинення підтримки України і дозвіл Путіну дестабілізувати європейський регіон.

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Чиновники ЄС приватно обговорювали створення загальноконтинентального доповнення до НАТО, яке б працювало разом з американськими гарантіями безпеки, але також могло б слугувати надійною альтернативою, якщо американські гарантії будуть скасовані.

Ці розмови відбуваються із серйозними суперечками серед союзників. Франція та Німеччина не можуть домовитися про те, хто буде платити за це. А країни Сходу Європи не вірять у рішучість Західної частини Європи протистояти російським загрозам.

За даними видання, дехто зосереджується на тому, як зафіксувати зобов'язання США напередодні листопадових виборів.

Також, пише WP, існує відчуття, що, навіть якщо Байден переможе, ситуація у відносинах з Європою зміниться.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що заохочуватиме Росію атакувати союзників по НАТО, які мало платять.

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